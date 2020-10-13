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Финансы 13.10.2020 21:08

Киев может получить очередной транш от МВФ в конце 2020г или в начале 2021г - BoFA

Украина может получить второй транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand by в конце 2020 - начале 2021 года, прогнозируют аналитики BofA Securities.

"Власти Украины продолжают подтверждать свою приверженность программе, так что теперь страна, возможно, подходит к моменту начала постепенного решения существующих проблем. Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года", - говорится в обзоре BofA Securities.

По мнению аналитиков, новой причиной для отсрочки поступлений от МВФ стал заложенный правительством уровень дефицита бюджета на 2021 год (6%), который превышает ожидания МВФ, содержащиеся в программе.

Помимо этого, аналитики обратили внимание на факты давления на первую замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерину Рожкову и на замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, которые являются единственными из пяти заместителей главы НБУ, кандидатуры которых были внесены не новым главой Центробанка Кириллом Шевченко.

Возможно, опасения у МВФ вызывает также вопросы законодательной базы для работы Национального антикоррупционного бюро.

"Все это сделало задержку текущей программы МВФ довольно очевидной и известной рынку", - отмечают аналитики.

Согласно исследованию, аналитики дают рекомендацию Underweight по украинскому долгу в условиях вероятной задержки обзора выполнения программы stand by и возможного нового выпуска еврооблигаций.

Украина в рамках сотрудничества с МВФ по новой программе финансирования stand by общим объемом около $5 млрд уже получила первый транш в размере $2,1 млрд. Выделение следующего транша затягивается, дата работы миссии фонда для обзора выполнения программы пока не утверждена.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]