Азербайджан предотвратил намеренно спланированную Арменией массовую гибель мирных жителей - Гаджиев

Азербайджан предотвратил очередную намеренно спланированную Арменией и целенаправленную человеческую катастрофу, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Готовая к пуску баллистическая ракета Армении была уничтожена на стартовой позиции в приграничной зоне оккупированного армянскими ВС Кельбаджарского района Азербайджана. Спасены жизни многих мирных жителей", - написал Гаджиев в своем акаунте в Twitter.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана были размещены на стартовой позиции несколько систем оперативно-тактических баллистических ракет. Ракетные комплексы в этом районе были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана. Азербайджанская армия приняла превентивные меры, чтобы предотвратить повторение еще одного военного преступления, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября, в результате приведенные в состояние готовности к стрельбе оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены.

В целом, ВС Армении с 27 сентября обстреливают города и гражданскую инфраструктуру Азербайджана, находящиеся вдалеке от зоны боевых действий в Карабахе.

Н.Аббасова