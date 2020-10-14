Азербайджан предотвратил намеренно спланированную Арменией массовую гибель мирных жителей - Гаджиев

Азербайджан предотвратил очередную намеренно спланированную Арменией и целенаправленную человеческую катастрофу, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Готовая к пуску баллистическая ракета Армении была уничтожена на стартовой позиции в приграничной зоне оккупированного армянскими ВС Кельбаджарского района Азербайджана. Спасены жизни многих мирных жителей", - написал Гаджиев в своем акаунте в Twitter.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана были размещены на стартовой позиции несколько систем оперативно-тактических баллистических ракет. Ракетные комплексы в этом районе были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана. Азербайджанская армия приняла превентивные меры, чтобы предотвратить повторение еще одного военного преступления, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября, в результате приведенные в состояние готовности к стрельбе оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены.
В целом, ВС Армении с 27 сентября обстреливают города и гражданскую инфраструктуру Азербайджана, находящиеся вдалеке от зоны боевых действий в Карабахе.
Н.Аббасова
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