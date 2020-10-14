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Карабахский конфликт 14.10.2020 12:51

Все легитимные военные цели противника, взявшие под прицел гражданское население и населенные пункты Азербайджана, будут уничтожены

Министерство обороны Азербайджана заявило о готовности уничтожить все легитимные военные цели противника, нацеленные на азербайджанское гражданское население.

«Министерство обороны Армении признало, что уничтоженные огнем оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) стояли на боевом дежурстве на не имеющей гражданских объектов и инфраструктуры территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана и были в состоянии готовности к применению», - говорится в заявлении министерства.

Эти ОТРК были нацелены на гражданские объекты и инфраструктуру на территории Азербайджана.

«Утверждения министерства обороны Армении о том, что населенные пункты Азербайджана не были обстреляны с территории Армении, является явной ложью. Неоспоримый факт, что Гянджа, Мингячевир и другие населенные пункты Азербайджана подверглись обстрелу с территории Армении. У Азербайджана нет никаких военных целей и интересов на территории Армении. Напротив, Армения, открывая огонь со своей территории по населенным пунктам Азербайджана, сознательно пытается расширить географию конфликта. Заявляем, что в целях обеспечения безопасности своего гражданского населения и населенных пунктов Азербайджан и впредь оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели», - указывает оборонное ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЦЕЛИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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