Министерство обороны Азербайджана: «Армяне распространяют в социальных сетях фейковые видео, не имеющие отношения к азербайджанскому солдату»

В последние дни в социальных сетях были распространены видеокадры о якобы жестоком обращении военнослужащих Азербайджанской Армии с армянскими военнопленными.

Заявляем, что эти видеокадры, инсценированные самими же армянами для привлечения внимания международного сообщества, носят провокационный характер. Эти видео не имеют ничего общего с боевыми действиями азербайджанских военнослужащих.

Ещё раз напоминаем, что Азербайджанская Армия действует согласно военному законодательству с соблюдением требований Женевской конвенции.