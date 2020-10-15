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Дальнее зарубежье 15.10.2020 18:38

Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг сообщила, что из-за обнаружения коронавируса у одного из сотрудников ее офиса она вынуждена немедленно отправиться в карантин.

"Мне только что сказали, что этим утром тесты показали наличие COVID-19 у сотрудника моего аппарата. У меня тесты были отрицательные", - написала она в Twitter.

"Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский совет для самоизоляции", - добавила она.

Ранее в октябре фон дер Ляйен уже уходила на самоизоляцию после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Однако в тот раз фон дер Ляйен следовала карантинным правилам Бельгии - страны пребывания институтов ЕС, которые смягчились, и покинула изоляцию раньше ожидаемого срока. Так, с 1 октября в Бельгии был отменен карантин в 14 дней после контакта с инфицированным лицом и введено правило семидневной изоляции. Такие действия главы Еврокомиссии вызвали критику со стороны некоторых наблюдателей.

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Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, ГЛАВА, ИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]