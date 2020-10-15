Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг сообщила, что из-за обнаружения коронавируса у одного из сотрудников ее офиса она вынуждена немедленно отправиться в карантин.

"Мне только что сказали, что этим утром тесты показали наличие COVID-19 у сотрудника моего аппарата. У меня тесты были отрицательные", - написала она в Twitter.

"Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский совет для самоизоляции", - добавила она.

Ранее в октябре фон дер Ляйен уже уходила на самоизоляцию после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Однако в тот раз фон дер Ляйен следовала карантинным правилам Бельгии - страны пребывания институтов ЕС, которые смягчились, и покинула изоляцию раньше ожидаемого срока. Так, с 1 октября в Бельгии был отменен карантин в 14 дней после контакта с инфицированным лицом и введено правило семидневной изоляции. Такие действия главы Еврокомиссии вызвали критику со стороны некоторых наблюдателей.