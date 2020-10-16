Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся провокации с целью дестабилизации в стране

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель в пятницу заявил о готовящейся в стране провокации, направленной на "инспирацию протестного движения", дестабилизацию ситуации и обвинение белорусских силовиков "в тяжких последствиях".
"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения", - сказал Тертель, которого цитирует госагентство БелТА.
По его утверждению, по замыслу организаторов данной акции, "а также их кураторов за рубежом", планируется обвинить "в тяжких последствиях" силовые структуры Беларуси. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов", - добавил глава КГБ.
В данной связи, сообщил Тертель, КГБ во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводит "комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности".
Он также попросил граждан Беларуси "быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность".
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.
Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своём уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".
16 октября белорусские власти сообщили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности.
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