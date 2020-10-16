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Финансы 16.10.2020 18:50

МБА сократил за 9 месяцев активы на 11,2%, чистую прибыль – в 2,4 раза

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейший банк страны, сократил в январе-сентябре 2020 года активы на 11,2% - до 8 млрд 187,558 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель в январе-сентябре 2020 года вырос на 4,2% - до 2 млрд 474,3 млн манатов. При этом потребительские кредиты за 9 месяцев увеличились на 15,2% - до 586,107 млн манатов, бизнес-кредиты сократились на 2,4% - до 1 млрд 221,362 млн манатов.

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 6 млрд 863,016 млн манатов (спад на 15,2% - ИФ).

Объем депозитов в МБА на 30 сентября составил 4 млрд 590,530 млн манатов (спад по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года на 18,5%), в том числе вклады населения – 3 млрд 411,092 млн манатов (спад на 0,7%).

Капитал банка на 30 сентября 2020 года составил 1 млрд 324,542 тыс. манатов (спад в январе-сентябре на 1,1%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 224,478 млн манатов (не изменился).

МБА завершил январь-сентябрь 2020 года с чистой прибылью в размере 135 млн 397,24 тыс. манатов (спад в 2,4 раза по сравнению с январем-сентябрем 2019 года – ИФ).

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 95,59%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МБА, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]