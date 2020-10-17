Помощник президента Азербайджана: жертвами ракетного удара по Гяндже стали 5 человек, ранены – 35

Жертвами ракетного удара по Гяндже стали 5 человек, 35 ранены, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«В результате ракетного удара по Гяндже погибли 5 человек, включая 2 детей, еще 35 ранены. Террор и военные преступления Армении продолжаются», - написал Гаджиев в твиттере.

Он отметил, что в результате ракетного удара по Гяндже пострадали 20 жилых домов.

Как сообщалось ранее, ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли новый ракетный удар по Гяндже и Мингечевиру.

Генпрокуратура Азербайджана, в свою очередь, сообщила, что силы ПВО Азербайджана перехватили ракету, нацеленную на ГЭС в Мингечевире.

Х.Насирзаде, А.Азизов