Помощник президента Азербайджана: жертвами ракетного удара по Гяндже стали 5 человек, ранены – 35

Жертвами ракетного удара по Гяндже стали 5 человек, 35 ранены, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«В результате ракетного удара по Гяндже погибли 5 человек, включая 2 детей, еще 35 ранены. Террор и военные преступления Армении продолжаются», - написал Гаджиев в твиттере.
Он отметил, что в результате ракетного удара по Гяндже пострадали 20 жилых домов.
Как сообщалось ранее, ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли новый ракетный удар по Гяндже и Мингечевиру.
Генпрокуратура Азербайджана, в свою очередь, сообщила, что силы ПВО Азербайджана перехватили ракету, нацеленную на ГЭС в Мингечевире.
Х.Насирзаде, А.Азизов
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