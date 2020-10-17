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Карабахский конфликт 17.10.2020 12:53

Власти Азербайджана организуют визит иностранных дипломатов в Гянджу на место ракетного удара ВС Армении

Администрация президента Азербайджана в субботу организовали поездку представителей аккредитованного в Баку дипломатического корпуса в Гянджу на место ракетного удара, нанесенного армянскими военными, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы едем в Гянджу с дипломатическим корпусом и военными атташе. Пусть международное сообщество наглядно увидит варварские действия Армении против мирного населения Азербайджана", - написал Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщалось, ВС Армении в 01:00 17 октября нанесли новый ракетный удар по городам Гянджа и Мингечевир. Удары по Гяндже были нанесены посредством ОТРК "Эльбрус" ("SCUD"). В Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали 20 домов, еще 4-5 домов полностью разрушены. Погибло 13 человек, 52 - ранены.

Ракеты, направленные в Мингечевир были перехвачены ПВО Азербайджана. По факту ночного ракетного обстрела Гянджи возбуждено уголовное дело по 6 статьям УК Азербайджана.

ВС Армении с 4 октября подвергают Гянджу ракетным обстрелам. 11 октября в результате ракетного удара по городу погибли 10 человек, более 30 получили ранения.

Кроме этого, ВС Армении периодически ведут обстрел города Мингечевир, где находятся крупнейшая электростанция и водохранилище Азербайджана.

Гянджа и Мингечевир находятся вдалеке от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

Н.Аббасова

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Тэги: ДИПКОРПУС, ГЯНДЖА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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