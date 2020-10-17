Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.10.2020 16:52

В Чехии поставлен суточный рекорд по числу заражений COVID-19

В Чехии за последние сутки выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, сообщает Associated Press.

По последним данным Минздрава, число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 11,1 тыс. Это на 1,4 тыс. случаев больше, чем днем ранее.

В Чехии третий день подряд устанавливают рекорд по выявленному числу заразившихся за сутки. Всего с начала пандемии в Чехии зарегистрировали свыше 160,1 тыс. зараженных, среди них скончались более 1,2 тыс. человек.

Минздрав полагает, что высокие цифры заражений сохранятся еще пару недель, а затем снизятся благодаря жестким ограничительным мерам. Если меры не подействуют, то к концу месяца в Чехии число зараженных может достичь четверти миллиона, считают эксперты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]