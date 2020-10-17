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СНГ 17.10.2020 17:52

В Белоруссии за сутки выявлен 671 новый случай заражения Covid-19, скончались четыре пациента

В Белоруссии по состоянию на 17 октября зарегистрировано 87 тыс. 063 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 671 случай против 658 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве страны.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 925 пациентов (на 16 октября - 921) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 17 октября выздоровели и выписаны 79 тыс. 429 пациентов (на 16 октября - 78 тыс. 990), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 439 человек.

Всего проведено 2 млн. 196 тыс. 173 теста (на 16 октября - 2 млн. 170 тыс. 47).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]