В Белоруссии за сутки выявлен 671 новый случай заражения Covid-19, скончались четыре пациента

В Белоруссии по состоянию на 17 октября зарегистрировано 87 тыс. 063 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 671 случай против 658 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве страны.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 925 пациентов (на 16 октября - 921) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что на 17 октября выздоровели и выписаны 79 тыс. 429 пациентов (на 16 октября - 78 тыс. 990), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 439 человек.
Всего проведено 2 млн. 196 тыс. 173 теста (на 16 октября - 2 млн. 170 тыс. 47).
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