Почти 1,7 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в Армении, 16 человек скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 694 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 64 тыс. 694, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 540 новых больных за сутки.
По данным центра, скончались еще 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 397. "Из них 1081 человек умерл непосредственно от коронавируса, еще 316 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 48 тыс. 104 человек (+179 за сутки).
За сутки в Армении проведено 4 тыс. 96 тестирований на коронавирус. Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.
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