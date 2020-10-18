Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.10.2020 11:20

Почти 1,7 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в Армении, 16 человек скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 694 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 64 тыс. 694, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 540 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 397. "Из них 1081 человек умерл непосредственно от коронавируса, еще 316 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 48 тыс. 104 человек (+179 за сутки).

За сутки в Армении проведено 4 тыс. 96 тестирований на коронавирус. Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]