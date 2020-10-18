Почти 1,7 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в Армении, 16 человек скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 694 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 64 тыс. 694, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 540 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 397. "Из них 1081 человек умерл непосредственно от коронавируса, еще 316 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 48 тыс. 104 человек (+179 за сутки).

За сутки в Армении проведено 4 тыс. 96 тестирований на коронавирус. Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.