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Дальнее зарубежье 18.10.2020 14:19

Власти ослабляют ограничительные меры против коронавируса в Мельбурне - втором по величине городе Австралии

Власти Мельбурна - второго по размеру города Австралии с населением более 5 млн человек - в воскресенье объявили о частичном смягчении мер изоляции, введенных ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом, однако отказались полностью отменять карантин, сообщают западные СМИ.

СМИ отмечают, что спустя более 100 дней после введения режима изоляции власти отменяют двухчасовой лимит для жителей, когда они могут покидать дома для разрешенных видов деятельности. Также с 5 км до 25 км увеличено расстояние, на которое могут перемещаться граждане для занятий спортом, закупок необходимых товаров, общения или работы.

"Я не делаю то, что популярно, я делаю то, что безопасно, поскольку мы не хотим вернуться назад - к новой волне заболеваний (коронавирусом - ИФ)", - заявил премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс.

Он отказался отменять все ограничения на перемещения населения и на работу ресторанов и предприятий розничной торговли.

Прирост случаев заражения коронавирусом в штате Виктория в последние дни упал до единичных случаев за сутки с трехзначных показателей, фиксировавшихся в августе.

Тем временем, ряд австралийских политиков, включая премьер-министра Скотта Моррисона, подвергали критике ограничительные меры премьера Эндрюса, указывая на их негативный эффект на восстановление экономики страны.

СМИ также напоминают, что осложнение ситуации в штате Виктория произошло на фоне успешного сдерживания эпидемии в других штатах Австралии и снятия там ограничений на экономическую активность.

По данным портала Worldometers, в Австралии за время пандемии зарегистрировано 27 391 случай заражения коронавирусом. 904 инфицированных скончались, 25 108 человек вылечились.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, МЕЛЬБУРН, ИЗОЛЯЦИЯ, ОСЛАБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]