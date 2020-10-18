58 человек были задержаны в субботу на акциях в Белоруссии - МВД

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Белоруссии в минувшую субботу были задержаны 58 человек, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

"В различных населенных пунктах страны зафиксировано 13 очагов социально-политической активности граждан. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан", - написала Чемоданова в своём телеграм-канале.