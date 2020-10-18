В странах Балтии за сутки зафиксировано снижение заражений COVID-19 - 336 случаев

В странах Балтии в воскресенье отмечено снижение числа новых случаев коронавируса: в Литве за минувшие сутки выявлено 252 заражения, в Латвии - 58, один человек скончался, в Эстонии положительными тесты на COVID-19 оказались у 26 человек.
В Литве, по данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), за последние сутки выявлено 252 новых случая коронавируса, накануне было зафиксировано 288 заболевших, что стало антирекордом.
Всего в стране зарегистрирован 7521 случай COVID-19, за время пандемии умерли 113 человек. Выздоровели в Литве 3097 человек, в изоляции находятся 33 тыс. 466.
В Латвии за прошедшие сутки выявлено 58 новых заболевших COVID-19, один зараженный умер, сообщает Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Накануне в стране был отмечен крупнейший суточный показатель заболеваемости - 188 случаев.
В целом с начала пандемии коронавирус в Латвии подтвержден у 3450 человек, 1329 выздоровели.
В Эстонии за последние сутки было проведено 800 первичных тестов на коронавирус, из которых 26 показали положительный результат, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики.
Общее число инфицированных выросло до 4078 человек.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано, общее число умерших после начала эпидемии составило 68 человек.
С начала пандемии в Эстонии было сделано более 242 тыс. первичных тестов на COVID-19, из которых 4078 или 1,68% оказались положительными.
По состоянию на 18 октября выздоровели 3 211 человек.
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