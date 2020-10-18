В Минске начались задержания в преддверии несанкционированной оппозиционной акции

Участники несанкционированного марша в Минске направляются в центр по основным магистралям из разных концов города, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Протестующие собираются группами в спальных районах и направляются в сторону Партизанского проспекта к шоколадной фабрике "Коммунарка" и Ремонтно-механическому заводу.

При этом там уже собралось порядка 15 тыс. человек. Число протестующих увеличивается.

Люди заполонили Партизанский проспект, не помещаются на тротуарах и вынужденно выходят на проезжую часть.

Колонна растянулась от начала Партизанского проспекта в районе фабрики "Коммунарка" до перекрестка улицей Кошевого.

Во многих домах на Партизанском проспекте жители настежь открыли двери чтобы дать возможность протестующим укрыться во время задержаний.

В свою очередь представители силовых структур начали перекрывать движение.

Навстречу участникам несанкционированного протеста оппозиции в Минске направляется бронетехника, оснащенная системой так называемой "мобильной баррикады".

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в направлении Партизанского проспекта движутся три бронированных разведовательно-дозорных машины (БРДМ-2) серого цвета. На них смонтированы металлические заградительные щиты системы "мобильной баррикады" и штурмового трапа "Рубеж".

За БРДМ следом движется милицейский внедорожник с колючей проволокой в прицепе.