В Минске начались задержания в преддверии несанкционированной оппозиционной акции

Участники несанкционированного марша в Минске направляются в центр по основным магистралям из разных концов города, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
Протестующие собираются группами в спальных районах и направляются в сторону Партизанского проспекта к шоколадной фабрике "Коммунарка" и Ремонтно-механическому заводу.
При этом там уже собралось порядка 15 тыс. человек. Число протестующих увеличивается.
Люди заполонили Партизанский проспект, не помещаются на тротуарах и вынужденно выходят на проезжую часть.
Колонна растянулась от начала Партизанского проспекта в районе фабрики "Коммунарка" до перекрестка улицей Кошевого.
Во многих домах на Партизанском проспекте жители настежь открыли двери чтобы дать возможность протестующим укрыться во время задержаний.
В свою очередь представители силовых структур начали перекрывать движение.
Навстречу участникам несанкционированного протеста оппозиции в Минске направляется бронетехника, оснащенная системой так называемой "мобильной баррикады".
Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в направлении Партизанского проспекта движутся три бронированных разведовательно-дозорных машины (БРДМ-2) серого цвета. На них смонтированы металлические заградительные щиты системы "мобильной баррикады" и штурмового трапа "Рубеж".
За БРДМ следом движется милицейский внедорожник с колючей проволокой в прицепе.
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