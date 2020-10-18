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СНГ 18.10.2020 18:04

В Минске начались задержания в преддверии несанкционированной оппозиционной акции

Участники несанкционированного марша в Минске направляются в центр по основным магистралям из разных концов города, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Протестующие собираются группами в спальных районах и направляются в сторону Партизанского проспекта к шоколадной фабрике "Коммунарка" и Ремонтно-механическому заводу.

При этом там уже собралось порядка 15 тыс. человек. Число протестующих увеличивается.

Люди заполонили Партизанский проспект, не помещаются на тротуарах и вынужденно выходят на проезжую часть.

Колонна растянулась от начала Партизанского проспекта в районе фабрики "Коммунарка" до перекрестка улицей Кошевого.

Во многих домах на Партизанском проспекте жители настежь открыли двери чтобы дать возможность протестующим укрыться во время задержаний.

В свою очередь представители силовых структур начали перекрывать движение.

Навстречу участникам несанкционированного протеста оппозиции в Минске направляется бронетехника, оснащенная системой так называемой "мобильной баррикады".

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в направлении Партизанского проспекта движутся три бронированных разведовательно-дозорных машины (БРДМ-2) серого цвета. На них смонтированы металлические заградительные щиты системы "мобильной баррикады" и штурмового трапа "Рубеж".

За БРДМ следом движется милицейский внедорожник с колючей проволокой в прицепе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]