Спикер парламента Турции начал визит в Азербайджан

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп начал свой рабочий визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Делегацию во главе с Шентопом в Баку встретили первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и другие официальные лица.

Как сообщалось ранее, в ходе своего визита Шентоп 19 октября встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а 20 октября - выступит в парламенте страны.

А. Мамедов