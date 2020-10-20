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Дальнее зарубежье 20.10.2020 12:50

В Сан-Франциско планируют освободить полицейских от реагирования на ненасильственные обращения

В рамках реформы охраны правопорядка в Сан-Франциско, которую называют крупнейшей в США, к реагированию на социальные проблемы планируют привлечь специалистов спасательных и медицинских служб, сообщает Национальное общественное радио США (NPR).

"Совершенно очевидно, что нам нужно изменить модель (работы полиции - ИФ)", - заявил капитан спасательной службы Сан-Франциско Саймон Пэнг, который возглавляет инициативную группу по реформированию системы оаны правопорядка в городе.

По его словам, согласно традиционной системе работы полиции "сотрудники правоохранительных органов реагируют на обращения, связанные с ненасильственными и некриминальными проблемами людей с социальными, поведенческими или психическими отклонениями".

"Это просто неправильно", - отметил он.

По данным NPR, на проблемы, связанные с психиатрией или злоупотреблением наркотическими веществами, со следующего месяца будут отвечать новые невооруженные группы, состоящие из парамедиков, специалистов в области психического здоровья и консультантов с соответствующим опытом работы.

NPR отмечает, что освобождение полиции от большинства вызовов, не связанных с насилием, является существенным изменением, поскольку на них может приходиться четверть или более всех обращений в полицию.

Согласно результатам опросов, около четверти столкновений с полицией со смертельными исходами следовали после обращений в полицию по вопросам "агрессивного поведения", которое было напрямую связано с психическим заболеванием человека или расстройством, связанным с употреблением наркотических веществ.

По данным исследований Федерального бюро судебной статистики, 64% заключенных имеют проблемы с психическим здоровьем, многие из которых не диагностированы.

Такие нововведения происходят на фоне протестов жителей США против злоупотреблений со стороны полиции. Так, за последнее время в штатах зафиксировали несколько случаев гибели афроамериканцев от рук полицейских. Кроме того, неоднократно фиксировали столкновения сотрудников полиции с афроамериканцами с использованием оружия.

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Тэги: США, САН/ФРАНЦИСКО, ПОЛИЦИЯ, РЕФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]