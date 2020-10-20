Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.83 -0.05 Brent 42.62 -0.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.10.2020 19:13

Лукашенко назвал "опасным заблуждением" стремление молодежи попасть во власть без опыта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соизмерять свои силы тех, кто хочет взять бразды правления страной в свои руки.

"Ну и хорошо, что молодые приходят в руководство. Этот давно уже курс взят (во власти - ИФ). Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк", - сказал Лукашенко, во вторник в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

"А потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что завтра возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки, это, по меньшей мере, опасное заблуждение, - заявил Лукашенко. - Амбиции в хорошем смысле слова - это неплохо, когда человек амбициозный. Только надо соизмерять свои силы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЛАСТЬ, АМБИЦИИ, ЛУКАШЕНКО


Похожие новости


Лукашенко заявляет, что не отдаст власть Тихановская заявляет о готовности белорусской оппозиции к переговорам с властями Лукашенко обещает, что его дети не будут управлять страной Лукашенко опасается последствий, если "молодой и неопытный" Зеленский потеряет власть на Украине Власть в Белоруссии невозможно свергнуть - Лукашенко Лукашенко сменил правительство Белоруссии, чтобы "система не пошатнулась"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]