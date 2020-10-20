Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соизмерять свои силы тех, кто хочет взять бразды правления страной в свои руки.

"Ну и хорошо, что молодые приходят в руководство. Этот давно уже курс взят (во власти - ИФ). Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк", - сказал Лукашенко, во вторник в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

"А потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что завтра возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки, это, по меньшей мере, опасное заблуждение, - заявил Лукашенко. - Амбиции в хорошем смысле слова - это неплохо, когда человек амбициозный. Только надо соизмерять свои силы".