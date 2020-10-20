ЦБ АЗЕРБАЙДЖАНА С 1 ЯНВАРЯ 2021Г ВВЕДЕТ В ОБРАЩЕНИЕ КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 1, 5 И 50 МАНАТ НОВОГО ДИЗАЙНА

Минская группа ОБСЕ не предложила реальных инициатив по урегулированию карабахского конфликта - спикер турецкого парламента
Россия старается вывести процесс карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло - Песков
Большинство россиян за нейтралитет Москвы в карабахском конфликте - опрос
Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн - университет Хопкинса
Европейский регулятор назвал незаконной тактику Google в ходе рекламных аукционов
Часть труппы «Ла Скала» отправили на карантин из-за COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
США готовят "революционный" сценарий для Молдовы - глава СВР
Большинство россиян, знающих об обострении ситуации в Нагорном Карабахе, одинаково относятся к сторонам конфликта - опрос
Турция выводит войска с наблюдательных постов на северо-западе Сирии
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение