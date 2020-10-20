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СНГ 20.10.2020 22:03

Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев о расширении американских санкций

У России достаточно решимости на продолжение реализации проекта "Северный поток 2", несмотря на угрозы и санкции США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Насколько эффективными окажутся все эти меры, покажет время, ведь это зависит в большей степени не от России, у которой решимости продолжать работу хватает. Но понятно, что США будут искать нарушителей своих санкций с гораздо большим рвением, чем они, например, искали террористов в Сирии", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник.

Так он прокомментировал сообщения о том, что США объявили об очередном расширении санкций из-за проекта "Северный поток 2".

По мнению главы комитета, американцы таким образом "хотят показать, "кто в доме хозяин". "Причем не столько России, которая и так обложена санкциями до такой степени, что может уже считать их привычной реальностью. А вот объяснить немцам и другим европейцам, что те не имеют права сами определять свою энергетическую политику, Вашингтону намного важнее", - считает сенатор.

"Своими угрозами США, по сути, отказывают европейцам в здравомыслии и "взрослости" - мол, вы недостаточно разумны, чтобы понимать последствия своих решений, но на ваше же счастье есть "большой брат", который просто не даст вам "поиграть в суверенитет", - отметил он.

Косачев также назвал циничным призыв госдепа к России "прекратить использование своих энергоресурсов для целей принуждения".

"Напомню, это сказано в обоснование экономического принуждения США к участникам мирного и полезного экономического проекта на другом конце Атлантики", - отметил сенатор.

По его мнению, США не хотят допустить, чтобы Европа была независима от американского газа, что может произойти после того, как заработает "Северный поток 2".

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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