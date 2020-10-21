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СНГ 21.10.2020 14:58

МВД Белоруссии сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Польшу и Украину с сентября

По данным МВД Белоруссии, с сентября на Украину уехали 3 тыс. граждан, в Польшу - 10 тыс. человек.

"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше... не более 500 человек выехали в эти две страны", - сообщил в среду начальник департамента гражданства и миграции МВД Алексей Бегун. Его цитирует госагентство БелТА.

На Украину, по словам Бегуна, с сентября уехали около 3 тыс. человек.

Представитель МВД не согласился с тем, что выезд белорусов спровоцировали события в стране после президентских выборов. "Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси", - сказал Бегун.

"Часть выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции "айтишникам", поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - добавил представитель МВД.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫЕЗД, СТАТИСТИКА, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]