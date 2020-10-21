Продление договора СНВ-3 даст сторонам дополнительное время для дискуссий - генсек НАТО

НАТО выступает за продление договора СНВ-3 еще и потому, что США и Россия получат время для обсуждения спорных вопросов по контролю над вооружениями, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Я также считаю, что одна из причин, по которой мы должны приветствовать продолжение договора СНВ-3, в том, что у нас появится дополнительное время для решения тех вопросов, которые не охватываются современной версией СНВ. В частности, подъем Китая", - сказал глава НАТО в среду на пресс-конференции в Брюсселе.
"Китай мощно инвестирует в новые ядерные потенциалы, создает соответствующие войска. Китай становится всё более глобальным игроком и державой, а соответственно появляются глобальные обязательства в связи с такой позицией", - отметил он.
По его словам, поэтому Китай должен быть подключен к механизму по контролю над ядерными вооружениями.
"И конечно же, нам нужны способы, которые позволяли бы охватывать всё ядерное оружие, которое не охватывает СНВ-3. То, что называется нестратегическим оружием среднего или меньшего радиусов действия, не охваченным СНВ-3", - отметил Столтенберг.
"Продление СНВ-3 позволит нам решить эти вопросы, и именно по этой причине я приветствую недавнее заявление о том, что повышается вероятность достижения договоренности между Россией и США продлить СНВ-3", - сказал генсек НАТО.
По его словам, видно, что положительные шаги в этом направлении предпринимаются, и он надеется, что это приведет к договоренности между Россией и США.
Столтенберг также приветствовал проведение Соединенными Штатами тесных консультаций с союзниками по альянсу по вопросу о контроле над ядерными вооружениями и в особенности по договору СНВ-3. Так, напомнил он, спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли проводил консультации с членами НАТО и в минувший вторник выступал перед Североатлантическим советом.
Генсек НАТО подчеркнул, что, хотя СНВ-3 и двусторонний договор, контроль над ядерными вооружениями важен для всех членов альянса и для самой организации как таковой, поэтому государства-члены должны тесно координировать этот процесс и проводить консультации.
Столтенберг также пояснил, что он уже высказывался в поддержку продления договора, потому что не считает допустимой ситуацию, когда вообще не действуют никакие договоренности, "которые бы управляли и регулировали количество ядерных боеголовок в мире".
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