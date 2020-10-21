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Дальнее зарубежье 21.10.2020 19:58

В Чехии закрывают магазины и ограничивают предоставление услуг из-за роста случаев COVID-19

Власти Чехии в среду распорядились закрыть большинство магазинов розничной торговли и прекратить предоставление услуг с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-10, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на минздрав страны.

Кроме того, правительство также планирует ввести ограничения на передвижение за исключением крайней необходимости, например, поездок на работу или визитов к врачу.

При этом продовольственные магазины и аптеки продолжат работать.

Как сообщил глава чешского минздрава Роман Примула, система здравоохранения страны вскоре достигнет пределов своих возможностей. По его словам, при отсутствии незамедлительных действий в ноябре в больницах столкнутся с дефицитом больничных коек.

Такое решение власти Чехии принимают на фоне зафиксированного во вторник рекордного суточного прироста случаев коронавируса - выявили 11 тыс. 984 новых заражений, что на 3 тыс. 907 случаев больше, чем в понедельник, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

По данным сайта, накануне за сутки в стране зарегистрировали 106 летальных исходов инфицированных, что также является самым высоким показателем за последние шесть дней,

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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]