Группа американских конгрессменов выступила с призывом к бойкоту встречи G20 в Эр-Рияде

Не менее 45 американских законодателей направили послание госсекретарю США Майклу Помпео с призывом бойкотировать встречу "Группы 20", проведение которой запланировано в Эр-Рияде, сообщает в четверг турецкое телевидение TRT.

Причиной для такого призыва конгрессмены называют несоблюдение со стороны Саудовской Аравии ряда принципов из сферы прав человека. В частности они указали на необходимость освобождения из саудовских тюрем политических заключенных, завершения саудовской военной кампании в Йемене и ответственного расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее в октябре европейские законодатели приняли резолюцию с призывом понизить уровень присутствия на этой встрече, также мотивировав призыв проблемами с обеспечением прав человека в Саудовской Аравии.

Встреча "Группы 20" в Эр-Рияде запланирована на 21-22 ноября.