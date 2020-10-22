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Дальнее зарубежье 22.10.2020 11:01

Группа американских конгрессменов выступила с призывом к бойкоту встречи G20 в Эр-Рияде

Не менее 45 американских законодателей направили послание госсекретарю США Майклу Помпео с призывом бойкотировать встречу "Группы 20", проведение которой запланировано в Эр-Рияде, сообщает в четверг турецкое телевидение TRT.

Причиной для такого призыва конгрессмены называют несоблюдение со стороны Саудовской Аравии ряда принципов из сферы прав человека. В частности они указали на необходимость освобождения из саудовских тюрем политических заключенных, завершения саудовской военной кампании в Йемене и ответственного расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее в октябре европейские законодатели приняли резолюцию с призывом понизить уровень присутствия на этой встрече, также мотивировав призыв проблемами с обеспечением прав человека в Саудовской Аравии.

Встреча "Группы 20" в Эр-Рияде запланирована на 21-22 ноября.

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Тэги: США, КОНГРЕССМЕНЫ, G20, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]