В Армении за сутки 2 тыс. 306 заражений COVID-19, скончались 16 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 306 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 70 тыс. 836, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 836 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 458. "Из них 1 тыс. 131 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 327 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 49 тыс. 787 человек (+568 за сутки).

За сутки в Армении проведено 5 тыс. 189 тестов на коронавирус.

Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.