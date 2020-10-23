Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 октября ЦБА установил 2,0063 манат/1EUR (22 октября - 2,0137 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 октября установил 0,0222 манат/1RUB (22 октября - 0,022 манат/1RUB).

А. Мамедов