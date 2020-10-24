Досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января 2021 года - ЦИК

Президентские выборы в Киргизии пройдут 10 января следующего года, сообщила глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова на заседании в субботу.
"Членами ЦИК определена дата проведения досрочных выборов президента страны, выборы состоятся 10 января 2021 года", - сказала Шайлдабекова.
По ее словам, по закону досрочные выборы президента должны состояться до 16 января 2021 года.
"Так как парламент не объявил дату досрочных выборов президента, они считаются назначенными с 23 октября. По закону они должны быть проведены до 16 января 2021 года в ближайшее воскресенье к этой дате. Следовательно, таким днем является 10 января", - отметила Шайлдабекова.
Согласно закону о выборах президента Киргизии, досрочные выборы главы государства назначаются парламентом не позднее недельного срока со дня прекращения полномочий президента и должны быть проведены в трехмесячный срок. В случае если парламент не назначит выборы в сроки, то они считаются назначенными. В этом случае днем назначения выборов считается день, следующий за днем истечения срока назначения выборов. После чего ЦИК страны не позднее двух дней объявляет дату проведения выборов и приступает к подготовке их проведения.
21 октября парламент Киргизии не смог назначить дату досрочных выборов президента из-за отсутствия кворума. На заседании 22 октября депутаты не рассматривали этот вопрос.
Ранее глава ЦИК страны Шайлдабекова сообщала журналистам, что последним днем объявления парламентом Киргизии даты досрочных выборов главы государства является 22 октября. Таким образом, согласно действующему закону, досрочные выборы президента считаются назначенными.
15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. Ранее он заявил журналистам, что готов участвовать в выборах главы государства, если соответствующие изменения в законодательство примет парламент. Согласно действующей Конституции Киргизии, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства.
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