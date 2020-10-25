Более 600 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Киргизии за сутки

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 606 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 55 тыс. 750, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось о 556 новых случаях заражения за сутки.

Число выздоровевших достигло 47 тыс. 616 человек (+279 за сутки).

По данным штаба, за минувшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего в Киргизии с начала пандемии от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1 тыс. 134 человека.