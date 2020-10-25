ВС Армении потеряли до 50 человек живой силы в ходе боев на Губадлинском направлении - Минобороны Азербайджана

Подразделения ВС Армении предприняли попытку атаки в ходе боев на Губадлинском направлении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В результате конкретных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был вынужден отступить назад, потеряв в живой силе до 50 человек", - отмечает оборонное ведомство.

Также, по данным Минобороны, подразделения ВС Азербайджана в качестве трофея взяли четыре грузовых автомобиля противника, наполненных оружием и боеприпасами, и одну бронемашину.

Н.Аббасова