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Регион 26.10.2020 17:03

Турция опровергла сообщения о переводе на свою военную базу задержанных в Ливии россиян

Турция в ходе контактов с Россией опровергла сообщения о том, что задержанные в Ливии сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан переведены на территорию турецкой военной базы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник российский дипломатический источник.

"У нас на днях были консультации с турецкими коллегами, они эти сообщения опровергли. В их (россиян) положении ничего не менялось", - сказал собеседник агентства.

Российские граждане, сотрудники ФЗНЦ Шугалей и Суэйфан были арестованы в мае 2019 года в Ливии. В начале июля 2020 года временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев сообщил, что в деле освобождения двух россиян, которые находятся в заключении в Ливии, наметились подвижки. Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении письменных заверений ливийского правительства национального согласия Мухаммеда Сиялы в том, что проблема граждан РФ будет закрыта в ближайшее время.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью "Интерфаксу" ранее заявлял, что Москва ведет переговоры с Анкарой по вопросу об освобождении российских граждан, удерживаемых в Ливии. По его словам, РФ также "жестко ставила этот вопрос перед главой Правительства национального согласия Файезом Сарраджем и министром иностранных дел этого правительства Мухаммедом Сиялой".

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Тэги: РОССИЯ, ГРАЖДАНЕ, ЛИВИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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