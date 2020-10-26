Россия предлагает НАТО мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе - Путин

Россия не будет вести развертывание новых ракет средней и меньшей дальности (РСМД) до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства", - заявил Путин.

"Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", - ¬ отмечается в заявлении президента РФ о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД.

По словам Путина, Россия готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

"Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о РСМД", - говорится в заявлении Путина о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД, распространенном пресс-службой Кремля в понедельник.

Президент РФ предложил договориться о мерах верификации американских комплексов Aegis Ashore в Европе и российских ракет 9М729 под Калининградом.

"Основываясь на ранее выдвинутом нами предложении о разработке контрольного инструментария в подкрепление российской инициативы о встречных мораториях, предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей", - говорится в заявлении Путина.

"В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками МК-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных сил Российской Федерации в Калининградской области", - отметил президент РФ.

"Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729)", - отмечается в заявлении Путина о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

Россия предостергла от возникновения "ракетных кризисов" из-за планов США по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, следует из заявления президента РФ.

"Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении", - говорится в заявлении Путина.

ДРСМД запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 августа 2019 года официально прекратили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Россию в нарушении договора. Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии.

У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

В апреле 2019 году российский Генштаб заявил, что США могут разметить на объектах противоракетной обороны (ПРО) в Румынии и Польше, а также Японии крылатые ракеты "Томагавк" с новыми ядерными боеголовками.

"В первую очередь это касается наземных комплексов ПРО "Иджис Эшор". Сегодня они функционируют в Румынии, в ближайшее время будут развернуты в Польше и Японии. Не исключено их размещение в других государствах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал тогда первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир.

"В состав наземных комплексов "Иджис Эшор" входят универсальные пусковые установки МК-41. Их особенностью является возможность загрузки как противоракет "Стандарт-3", так и крылатых ракет большой дальности "Томагавк", для которых разрабатываются новые ядерные боевые части", - заявил он.

По словам В.Познихира, контейнерный способ загрузки пусковых установок Мк-41 принципиально исключает возможность контроля варианта их боевого оснащения с помощью технических средств контроля.

США неоднократно заявляли, что объекты ПРО в Румынии и Польше носят оборонительный характер и не направлены против России.