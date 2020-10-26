Президент Азербайджана поздравил командиров, отличившихся в освобождении Губадлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил командиров, отличившихся в боях за освобождение города Губадлы, сообщает пресс-служба президента.

«Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев поздравил командиров воинских объединений Яшара Гасанова и Заура Гулиева, которые отличились в ходе освобождения от оккупантов города Губадлы и нескольких сел Губадлинского района», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, глава государства пожелал военнослужащим новых успехов в боях за родину, поручив им передать его поздравления и благодарность всему личному составу.

Х.Насирзаде