Россия готова содействовать нормализации отношений между Грецией и Турцией - Лавров

Москва призывает Грецию и Турцию как можно скорее предпринять меры для разрядки напряжённости в Восточном Средиземноморье, готова стать посредником в урегулировании кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Необходимо как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, а их немало, путём переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами. Это касается и вопросов, которые регулируются Конвенцией по морскому праву 1982 года, включая вопросы, где права соседних государств пересекаются, и требуют договорного решения путём прямого диалога", - сказал Лавров на встрече с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

"У нас устойчивые и добрые отношения с находящимися здесь (в регионе) странами. Если будет воля и проявлен интерес наших партнеров, мы будем готовы всячески содействовать нормализации обстановки здесь", - добавил Лавров.