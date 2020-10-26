Россия готова содействовать нормализации отношений между Грецией и Турцией - Лавров

Москва призывает Грецию и Турцию как можно скорее предпринять меры для разрядки напряжённости в Восточном Средиземноморье, готова стать посредником в урегулировании кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Необходимо как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, а их немало, путём переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами. Это касается и вопросов, которые регулируются Конвенцией по морскому праву 1982 года, включая вопросы, где права соседних государств пересекаются, и требуют договорного решения путём прямого диалога", - сказал Лавров на встрече с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
"У нас устойчивые и добрые отношения с находящимися здесь (в регионе) странами. Если будет воля и проявлен интерес наших партнеров, мы будем готовы всячески содействовать нормализации обстановки здесь", - добавил Лавров.
Трамп заявляет, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня
Армения не хочет забирать тела погибших солдат, чтоб скрыть свои реальные потери - Гаджиев
США и Катар в августе нарастили поставки СПГ в Китай наперекор 4%-му снижению общего импорта
Худшее для нефтяного рынка позади, надеемся, ничего плохого не случится, но мы настороже - министр энергетики Саудовской Аравии
Китай в январе-сентябре увеличил выработку электроэнергии на 0,9%
Нюрнберг отменяет знаменитую Рождественскую ярмарку
В британском Минздраве рассчитывают получить вакцину от COVID-19 в первом полугодии 2021 года
Число заражений COVID-19 в мире снижается после нового антирекорда - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Вусал Гасымлы: “Промышленное производство Карабаха усилится в постконфликтный период”
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение