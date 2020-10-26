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Дальнее зарубежье 26.10.2020 21:15

Россия готова содействовать нормализации отношений между Грецией и Турцией - Лавров

Москва призывает Грецию и Турцию как можно скорее предпринять меры для разрядки напряжённости в Восточном Средиземноморье, готова стать посредником в урегулировании кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Необходимо как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, а их немало, путём переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами. Это касается и вопросов, которые регулируются Конвенцией по морскому праву 1982 года, включая вопросы, где права соседних государств пересекаются, и требуют договорного решения путём прямого диалога", - сказал Лавров на встрече с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

"У нас устойчивые и добрые отношения с находящимися здесь (в регионе) странами. Если будет воля и проявлен интерес наших партнеров, мы будем готовы всячески содействовать нормализации обстановки здесь", - добавил Лавров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]