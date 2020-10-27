Более 100 тыс. человек эвакуируют из-за пожаров в Калифорнии

Более 100 тыс. человек эвакуируют на юге американского штата Калифорния из-за лесных пожаров, сообщает телеканал CNN.
Два пожара, которые полыхают в округе Ориндж, уже уничтожили более 4 тыс. гектаров.
С огнем борются около 700 пожарных, двое из них в понедельник получили сильные ожоги. Чтобы обеспечить безопасность населения, энергетические компании в понедельник отключили электричество почти у 320 тыс. пользователей.
Лесные пожары в американском штате Калифорния c начала этого года уничтожили более 1,62 млн гектаров. До этого года в один сезон в Калифорнии никогда не сгорало больше 809,3 тыс. гектаров. В 2018 году в Калифорнии выгорело 675,8 тыс. гектаров.
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