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Дальнее зарубежье 27.10.2020 15:43

Более 100 тыс. человек эвакуируют из-за пожаров в Калифорнии

Более 100 тыс. человек эвакуируют на юге американского штата Калифорния из-за лесных пожаров, сообщает телеканал CNN.

Два пожара, которые полыхают в округе Ориндж, уже уничтожили более 4 тыс. гектаров.

С огнем борются около 700 пожарных, двое из них в понедельник получили сильные ожоги. Чтобы обеспечить безопасность населения, энергетические компании в понедельник отключили электричество почти у 320 тыс. пользователей.

Лесные пожары в американском штате Калифорния c начала этого года уничтожили более 1,62 млн гектаров. До этого года в один сезон в Калифорнии никогда не сгорало больше 809,3 тыс. гектаров. В 2018 году в Калифорнии выгорело 675,8 тыс. гектаров.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, ЭВАКУАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]