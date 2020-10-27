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Карабахский конфликт 27.10.2020 16:50

СМИ Азербайджана распространили видео ликвидации «министра обороны Нагорного Карабаха» Арутюняна

Азербайджанские интернет-порталы во вторник распространили видео ликвидации «экс-командующего оккупационной армией в Карабахе» Джалала Арутюняна.

«В результате блестящей операции, разработанной и осуществленной Министерством обороны совместно со спецслужбами Азербайджана, был установлен и взят под наблюдение служебный автомобиль Арутюняна. Постоянное наружное наблюдение осуществлялось посредством беспилотного летательного аппарата. Убедившись в том, что Арутюнян находится в автомобиле и следует на одну из боевых позиций, по автомобилю был нанесен удар из оперативно-тактического средневысотного БПЛА»,- сообщают местные СМИ.

Как сообщалось ранее, Арутюнян во вторник был освобожден от должности «министра обороны и командующего Армией обороны Нагорного Карабаха». Это связано с ранением Арутюняна. На его место назначен Микаел Арзуманян.

При этом согласно видеокадрам, распространенным азербайджанскими СМИ, выжить после такого удара Арутюняну было практически невозможно.

Видео можно посмотреть по линку

https://www.youtube.com/watch?v=nU2wfMQ6rLw&feature=emb_logo

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРУТЮНЯН, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]