СМИ Азербайджана распространили видео ликвидации «министра обороны Нагорного Карабаха» Арутюняна

Азербайджанские интернет-порталы во вторник распространили видео ликвидации «экс-командующего оккупационной армией в Карабахе» Джалала Арутюняна.

«В результате блестящей операции, разработанной и осуществленной Министерством обороны совместно со спецслужбами Азербайджана, был установлен и взят под наблюдение служебный автомобиль Арутюняна. Постоянное наружное наблюдение осуществлялось посредством беспилотного летательного аппарата. Убедившись в том, что Арутюнян находится в автомобиле и следует на одну из боевых позиций, по автомобилю был нанесен удар из оперативно-тактического средневысотного БПЛА»,- сообщают местные СМИ.

Как сообщалось ранее, Арутюнян во вторник был освобожден от должности «министра обороны и командующего Армией обороны Нагорного Карабаха». Это связано с ранением Арутюняна. На его место назначен Микаел Арзуманян.

При этом согласно видеокадрам, распространенным азербайджанскими СМИ, выжить после такого удара Арутюняну было практически невозможно.

Видео можно посмотреть по линку

https://www.youtube.com/watch?v=nU2wfMQ6rLw&feature=emb_logo

Б.Рустамбеков