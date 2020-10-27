Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переходит в режим видеоконференций из-за COVID-19

Все встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке переводятся в формат видеоконференций после того, как в миссии одной из стран было выявлено пять случаев заражения COVID-19.
"Медицинская служба ООН рекомендует аннулировать все очные встречи в ООН, чтобы минимизировать контакты с заболевшими", - сообщил журналистам председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир.
Он не уточнил, в миссии какой страны выявлены случаи заражения, однако, по данным источников, знакомых с ситуацией, речь идет о Нигере, который сейчас является непостоянным членом СБ ООН.
Путин обсудил по телефону с Эрдоганом развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта - Кремль
Азербайджан просит ЕСПЧ обязать Армению вывести технику и прекратить боевые действия на оккупированной территории
Трамп разочарован нарушением перемирия между Арменией и Азербайджаном, но верит в возможность урегулирование ситуации
Нефтяные цены повышаются из-за угрозы урагана в США, Brent - $40,84 за баррель
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-сентябре сократились на 23,1%
Денежная масса в Азербайджане в январе-сентябре сократилась на 7,2%
В ООН ожидают восстановления международного туризма к третьему кварталу 2021 года
Темп распространения COVID-19 в мире снижается после субботнего антирекорда - ВОЗ
Запасы золота на оккупированных территориях Азербайджана оцениваются в $8 млрд – глава ЦАЭРК
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В Германии выявили более 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
AccessBank объявляет тендер на годовую поддержку оборудования HPе 3PAR
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение