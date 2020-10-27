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Дальнее зарубежье 27.10.2020 23:03

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переходит в режим видеоконференций из-за COVID-19

Все встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке переводятся в формат видеоконференций после того, как в миссии одной из стран было выявлено пять случаев заражения COVID-19.

"Медицинская служба ООН рекомендует аннулировать все очные встречи в ООН, чтобы минимизировать контакты с заболевшими", - сообщил журналистам председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир.

Он не уточнил, в миссии какой страны выявлены случаи заражения, однако, по данным источников, знакомых с ситуацией, речь идет о Нигере, который сейчас является непостоянным членом СБ ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ВСТРЕЧИ, ФОРМАТ, ВИДЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]