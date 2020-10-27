Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переходит в режим видеоконференций из-за COVID-19

Все встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке переводятся в формат видеоконференций после того, как в миссии одной из стран было выявлено пять случаев заражения COVID-19.

"Медицинская служба ООН рекомендует аннулировать все очные встречи в ООН, чтобы минимизировать контакты с заболевшими", - сообщил журналистам председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир.

Он не уточнил, в миссии какой страны выявлены случаи заражения, однако, по данным источников, знакомых с ситуацией, речь идет о Нигере, который сейчас является непостоянным членом СБ ООН.