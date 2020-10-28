SIF отбирает страховщика ДМС сотрудников

Фонд развития предпринимательства (SIF) Азербайджана отбирает компанию для добровольного медицинского страхования (ДМС) своих сотрудников.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Предложения от страховых компаний принимаются до 30 октября.

В настоящее время страховщиком Фонда по ДМС является страховая компания PASHA Sigorta

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

А.Мамедов