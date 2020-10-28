ААМ планирует добычу золота в освобожденном от оккупации Зангеланском районе Азербайджана

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ) планирует приступить к разработке золоторудного месторождения Веджанлы в Зангеланском районе Азербайджана, освобожденном от армянской оккупации.

«На территории освобожденного от оккупации Армении Зангеланского района Азербайджана расположена наша контактная площадь Веджанлы. Компания находится в тесном контакте с правительством Азербайджано по вопросам сотрудничества в сфере будущего развития Зангиланского района и этого месторождения. Однако, сроки изучения и коммерческой эксплуатации Веджанлы неизвестны, поскольку они зависят, в частности, от безопасного доступа в Зангиланский район и безопасности контрактной территории. Однако, как только это будет обеспечено, ААМ планирует немедленно начать работу на Веджанлы», - говорится в сообщении Anglo Asian Mining.

Компания отмечает, что контрактный участок Веджанлы расположен недалеко от сел Амирханлы и Агбен, его площадь составляет около 300 тыс. кв. км. Запасы месторождения согласно советской классификации составляют 6,5 тонн золота (C1 + C2) и 2,3 тонны золота (P1).

«Разработка месторождения Веджанлы предусмотрена в рамках действующего Соглашения о распределении продукции (СРП). Однако, в отношении этой контрактной территории соглашение вступит в силу только после уведомления компании правительством Азербайджана о прекращении всех боевых действий и о том, что доступ в район безопасен. Это уведомление обнулит сроки СРП для контрактных участков на оккупированных территориях. Соответственно, ААМ имеет право изучать контрактную территорию сроком до пяти лет, а затем разрабатывать и добывать в течение 15 лет с возможностью двух пятилетних продлений», - отмечается в информации.

Вместе с тем, ААМ сообщает, что в период армянской оккупации в Зангеланском районе велась разработка природных ресурсов, и есть противоречивые сообщения о том, велась ли минимальная добыча полезных ископаемых в Веджанлы.

«Однако, по информации ААМ, месторождение Веджанлы эксплуатировалось в ограниченном объеме. Тем не менее, правительство Азербайджана намерено тщательно изучить и оценить минеральные ресурсы в этом районе», - говорится в сообщении.

По данным ААМ, на оккупированных территориях Азербайджана у компании есть еще две контрактных участка Соутели и Гызылбулаг. «Компания будет следить за развитием ситуации с этой собственностью, и проинформирует своих акционеров», - отмечается в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября 2020 года заявил об освобождении от армянской оккупации города Зангилан на границе с Арменией.

В настоящее время "Anglo Asian Mining" добывает золото, серебро и медь с контрактной площади «Гедабек» на двух открытых рудниках (Гедабек и Угур) и с одного подземного рудника (Гадир), а также с контрактной площади Гоша.

Компания планирует в 2020 году добычу драгметаллов в Азербайджане в объеме 75-80 тыс. унций золотого эквивалента, доходы - в объеме свыше $100 млн при текущих ценах.

В 2019 году компания добыла в Азербайджане 81,399 тыс. унций золотого эквивалента драгметаллов, в том числе золота - 70,098 тыс. унций.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

Н.Аббасова