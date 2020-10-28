Глава ЕК назвала дополнительные меры ЕС по борьбе с коронавирусом

Евросоюз находится в центре второй волны пандемии COVID-19, заявила в среду председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Все больше людей заражают одни других. Не далее, как на прошлой неделе, число подтвержденных случаев заражения в Европе оценивалось в 1,1 млн", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.
"Ситуация сложная, очень сложная. Но мы всё еще в состоянии сдержать распространение вируса, если все будем подходить к этому ответственно. (...) Мы должны непременно сдержать этот вирус до того, как мы будем располагать вакцинами и лучшими средствами для защиты здоровья всех", - продолжила фон дер Ляйена.
Она перечислила меры, принятые Еврокомиссией с начала пандемии для усиления возможностей борьбы против коронавируса и лучшей координации действий в Евросоюзе.
При этом председатель ЕК объявила о планируемых дополнительных шагах, включающих дальнейшее улучшение координации в области обмена информацией, тестирования населения, медицинского оборудования, перемещения людей и стратегии вакцинации.
Вопросу лучшей координации, отметила фон дер Ляйен, будет посвящено совещание онлайн в четверг, 29 октября, глав государств и правительств стран ЕС. Еврокомиссия предполагает, в частности, призвать к более тесному взаимодействию в сфере обмена данными на основе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Также планируется создание европейской платформы национальных научных советников по COVID-19.
"Мы будем рекомендовать стратегию эффективных и скоординированных тестов и предложим увеличение мощностей для проведения тестов. (...) Что касается нас, мы мобилизуем теперь 100 млн евро в рамках инструмента чрезвычайной помощи для закупки экспресс-тестов, которые затем распределим среди государств-членов", - сообщила глава ЕК.
По её словам, для этого будет запущен единый государственный рынок.
Она также подчеркнула важность подготовки к кампании вакцинации от коронавируса. Еврокомиссия предлагает продлить на полгода освобождение от НДС вакцин и наборов для проведения тестов, уточнила фон дер Ляйен.
"В соответствии с нашей стратегией вакцинации от 15 октября мы обращаемся с призывом к государствам-членам, чтобы они уже приготовили планы национальных вакцинаций и чтобы эти планы теперь были изучены на уровне Европейского союза. Мы должны быть готовы к поступлению первых вакцин. Предстоит многое сделать, принять во внимание огромное количество вопросов, чтобы можно было корректно осуществить распределение вакцин", - сказала глава Еврокомиссии.
Она, в частности, указала на важность определения групп для приоритетной вакцинации. "И есть аспект, по которому я хочу высказаться абсолютно ясно: не будет компромиссов в том, что касается надежности вакцин", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Глава ЕК также отметила, что для всех должен быть обеспечен всеобщий и справедливый доступ к вакцинам.
Швейцария видит решение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана
Стороны конфликта в Карабахе должны проявить политическую волю к прекращению боевых действий, считают главы МИД РФ и Франции
Баку должен адекватно реагировать на риски, связанные с угрозой обстрелов ВС Армении энергетической инфраструктуры Азербайджана - Алиев
Eni зафиксировала чистый убыток в III квартале, выручка упала на 38%
Цены на нефть падают после выхода данных о запасах в США, Brent - $39,61 за баррель
Запасы нефти в США увеличились на 4,32 млн баррелей за неделю
В Италии за сутки выявили почти 25 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом
В Британии выявили еще более 24,5 тыс. случаев COVID-19, скончались 310 зараженных
Американская марсианская миссия пролетела полпути до Красной планеты - NASA
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Trendmicro Deep Discovery Inspector» и «Trendmicro Deep Discovery Email Inspector»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Palo Alto GlobalProtect Gateway»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение