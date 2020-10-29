Лукашенко поручил своим новым помощникам из военных наводить порядок в регионах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение своим новым помощникам - выходцам из военных кругов заняться наведением порядка в регионах.

Валерий Вакульчик, не так давно возглавлявший КГБ Белоруссии, в четверг был назначен помощником президента Белоруссии - инспектором по Брестской области, экс-глава МВД Юрий Караев получил такую же должность по Гродненской области, бывший замминистра внутренних дел Александр Барсуков назначен помощником президента по Минску.

Лукашенко поставил перед ними задачу обеспечения общественной безопасности". "Это очень важно вам как военным людям - порядок в областях", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.

Говоря о несанкционированных акциях в Белоруссии, Лукашенко заявил, что в основном они происходят в Минске, но нельзя забывать о регионах". "Пусть небольшие там были эти акции - 1-2 тыс., но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку! А если взрыв... Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится - Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что компетенцию Вакульчика в Брестской области и Караева в Гродненской области будет входить армейская составляющая. "Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать", - заявил Лукашенко.

Он поставил задачу помощникам взаимодействовать с министерством обороны, МВД, КГБ. "Особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть вооруженными силами, мы это сделаем. Это в моей компетенции", - сказал президент.