Лукашенко поручил своим новым помощникам из военных наводить порядок в регионах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение своим новым помощникам - выходцам из военных кругов заняться наведением порядка в регионах.
Валерий Вакульчик, не так давно возглавлявший КГБ Белоруссии, в четверг был назначен помощником президента Белоруссии - инспектором по Брестской области, экс-глава МВД Юрий Караев получил такую же должность по Гродненской области, бывший замминистра внутренних дел Александр Барсуков назначен помощником президента по Минску.
Лукашенко поставил перед ними задачу обеспечения общественной безопасности". "Это очень важно вам как военным людям - порядок в областях", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.
Говоря о несанкционированных акциях в Белоруссии, Лукашенко заявил, что в основном они происходят в Минске, но нельзя забывать о регионах". "Пусть небольшие там были эти акции - 1-2 тыс., но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку! А если взрыв... Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится - Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что компетенцию Вакульчика в Брестской области и Караева в Гродненской области будет входить армейская составляющая. "Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать", - заявил Лукашенко.
Он поставил задачу помощникам взаимодействовать с министерством обороны, МВД, КГБ. "Особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть вооруженными силами, мы это сделаем. Это в моей компетенции", - сказал президент.
Amnesty International подтвердила факт использования Арменией кассетных бомб при ракетном обстреле города Барда
Минобороны Азербайджана опровергло авиаудары по населенным пунктам в Нагорном Карабахе
Рост экспорта иранской нефти в случае победы Байдена на выборах в США ударит по рынку
Repsol в III кв. сократила убыток к предыдущему кварталу до 94 млн евро с почти 2 млрд
Китая ставит целью повышение ВВП на душу населения до "среднего уровня развитых стран" за 15 лет
Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь крайней мерой - ВОЗ
Образовательные заведения в Азербайджане переходят на дистанционный режим обучения - Кабмин
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
«Помощь», предоставляемая Армении служит финансированию оккупации
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Trendmicro Deep Discovery Inspector» и «Trendmicro Deep Discovery Email Inspector»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение