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Карабахский конфликт 29.10.2020 21:45

Amnesty International подтвердила факт использования Арменией кассетных бомб при ракетном обстреле города Барда

Международная организация Amnesty International подтвердила факт использования Арменией запрещенных кассетных бомб при ракетном обстреле азербайджанского города Барда.

«Вчера (28 октября 2020 г.) примерно в 13:30 по местному времени по городу Барда выпущены несколько ракет «Смерч», поразив жилой квартал недалеко от больницы. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что по меньшей погиб 21 человек, еще около 70 получили ранения», - отмечается в заявлении организации.

Согласно заключению экспертов Amnesty Internationals Crisis Response проверили фотографии (сделанные корреспондентами Vice News) фрагментов кассетных боеприпасов 9Н235 от российских ракет 9М55 «Смерч», которые, по всей видимости, были выпущены по городу армянскими силами.

Судя по фотографиям, остатки ракет, выпущенные армянскими войсками по городу, подтвердили наличие боеприпасов 9Н235 от российских ракет 9М55 «Смерч».

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАРДА, РАКЕТЫ, AMNESTY/ INTERNATIONAL

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]