Меры по поддержке бизнеса в Азербайджане из-за COVID-19 могут быть расширены - Рустамов

Глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов не исключает расширения мер по поддержке предпринимателей в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
«ЦБА не исключает новые меры по поддержке (кредитной – ИФ) предпринимателей и сфер, пострадавших от пандемии коронавируса. Но в любом случае, данные меры будут синхронизированы с действиями правительства Азербайджана», - заявил Рустамов на онлайн пресс-конференции в пятницу.
Рустамов напомнил, что ЦБ продлил до конца 2020 года меры по поддержке предпринимателей, изначально запланированные на срок до конца сентября.
«Работа в настоящее время продолжается. На начало октября мы получили обращения на реструктуризацию кредитов на сумму 1,4 млрд манатов, и большинство этих обращений уже исполнены. По бизнес кредитам мы получили 20 тыс. обращений, из которых реструктуризировано 88%, по потребительским кредитам – 31 тыс. обращений на сумму 111 млн манатов. Из этой суммы уже реструктуризировано кредиты на 96 млн манатов», - заявил Рустамов.
Кроме того, по его словам ЦБА получил 1,8 тыс. обращений на реструктуризацию ипотечных кредитов на сумму 103 млн манатов.
А.Мамедов
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