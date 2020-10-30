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Бизнес и законодательство 30.10.2020 12:03

Меры по поддержке бизнеса в Азербайджане из-за COVID-19 могут быть расширены - Рустамов

Глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов не исключает расширения мер по поддержке предпринимателей в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«ЦБА не исключает новые меры по поддержке (кредитной – ИФ) предпринимателей и сфер, пострадавших от пандемии коронавируса. Но в любом случае, данные меры будут синхронизированы с действиями правительства Азербайджана», - заявил Рустамов на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Рустамов напомнил, что ЦБ продлил до конца 2020 года меры по поддержке предпринимателей, изначально запланированные на срок до конца сентября.

«Работа в настоящее время продолжается. На начало октября мы получили обращения на реструктуризацию кредитов на сумму 1,4 млрд манатов, и большинство этих обращений уже исполнены. По бизнес кредитам мы получили 20 тыс. обращений, из которых реструктуризировано 88%, по потребительским кредитам – 31 тыс. обращений на сумму 111 млн манатов. Из этой суммы уже реструктуризировано кредиты на 96 млн манатов», - заявил Рустамов.

Кроме того, по его словам ЦБА получил 1,8 тыс. обращений на реструктуризацию ипотечных кредитов на сумму 103 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]