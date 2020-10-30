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Карабахский конфликт 30.10.2020 23:46

Баку намерен привлечь к суду армянского бизнесмена за поиск золота на оккупированных Арменией территориях Азербайджана- помощник президента

Со-основатель швейцарской часовой компании "Franck Muller" , бизнесмен армянского происхождения Вардан Сирмакес занимался незаконной разведкой золота на оккупированных азербайджанских территориях, сообщил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Вардан Сирмакес, основатель часов Franck Muller, занимался незаконной разведкой золота в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе и в селе Веджналы Зангеланского района. У нас будет больше фактов на местах для возбуждения судебного дела против Сермакеса", - написал Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.

Он также напомнил, что золотые прииски Вейджналы уже освобождены от армянской оккупации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября 2020 года заявил об освобождении от армянской оккупации города Зангилан на границе с Арменией.

Разработка золоторудного месторождения Веджанлы предусмотрена в рамках действующего Соглашения о распределении продукции (СРП), подписанного правительством Азербайджаном с британской компанией "Anglo Asian Mining".

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, БИЗНЕСМЕН, ПРАВОНАРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]