Баку намерен привлечь к суду армянского бизнесмена за поиск золота на оккупированных Арменией территориях Азербайджана- помощник президента

Со-основатель швейцарской часовой компании "Franck Muller" , бизнесмен армянского происхождения Вардан Сирмакес занимался незаконной разведкой золота на оккупированных азербайджанских территориях, сообщил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Вардан Сирмакес, основатель часов Franck Muller, занимался незаконной разведкой золота в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе и в селе Веджналы Зангеланского района. У нас будет больше фактов на местах для возбуждения судебного дела против Сермакеса", - написал Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.

Он также напомнил, что золотые прииски Вейджналы уже освобождены от армянской оккупации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября 2020 года заявил об освобождении от армянской оккупации города Зангилан на границе с Арменией.

Разработка золоторудного месторождения Веджанлы предусмотрена в рамках действующего Соглашения о распределении продукции (СРП), подписанного правительством Азербайджаном с британской компанией "Anglo Asian Mining".

Н.Аббасова