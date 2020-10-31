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Регион 31.10.2020 07:31

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 24, более 800 человек получили травмы

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило в субботу о 24 погибших в результате землетрясения в районе Измира, 804 человека получили травмы различной степени тяжести.

"Согласно полученной информации, погибли 24 человека, 804 получили травмы", - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11.51 по Гринвичу (15.51) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Это землетрясение также ощущалось на греческом острове Самос, там под обломками стены рухнувшего здания погибли два человека, есть пострадавшие.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОГИБШИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]