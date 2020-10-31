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СНГ 31.10.2020 15:51

Туркменистан продлил до конца года ограничения на пересечение госграницы и международное транспортное сообщение

Туркменистан продлевает до 1 января 2021 года временные ограничения на пересечение госграницы гражданами страны, иностранцами и лицами без гражданства, сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT.

Кроме того, на такой же срок продлевают ограничения на международное воздушное, морское, железнодорожное и автомобильное сообщение, за исключением отдельно принятых решений, сообщает агентство.

Эти меры вводятся в целях предупреждения завоза и распространения в стране острых инфекционных заболеваний.

До 1 декабря 2020 года в Туркменистане продлеваются ограничения на проведение массовых мероприятий, связанных с религиозными обрядами в мечетях и местах паломничества.

Учитывая важность парикмахерских и швейных ателье в сфере социальных услуг, до 1 января 2021 года продлевается разрешение на работу, ранее данное этим предприятиям. Парикмахерские и швейные ателье смогут работать при строгом выполнении действующих санитарно-гигиенических правил и при графике с 9 часов утра до 20 часов вечера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ГРАНИЦА, ТРАНСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]