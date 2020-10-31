Туркменистан продлил до конца года ограничения на пересечение госграницы и международное транспортное сообщение

Туркменистан продлевает до 1 января 2021 года временные ограничения на пересечение госграницы гражданами страны, иностранцами и лицами без гражданства, сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT.
Кроме того, на такой же срок продлевают ограничения на международное воздушное, морское, железнодорожное и автомобильное сообщение, за исключением отдельно принятых решений, сообщает агентство.
Эти меры вводятся в целях предупреждения завоза и распространения в стране острых инфекционных заболеваний.
До 1 декабря 2020 года в Туркменистане продлеваются ограничения на проведение массовых мероприятий, связанных с религиозными обрядами в мечетях и местах паломничества.
Учитывая важность парикмахерских и швейных ателье в сфере социальных услуг, до 1 января 2021 года продлевается разрешение на работу, ранее данное этим предприятиям. Парикмахерские и швейные ателье смогут работать при строгом выполнении действующих санитарно-гигиенических правил и при графике с 9 часов утра до 20 часов вечера.
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