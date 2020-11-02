Казахстан планирует продлить запрет на импорт дизтоплива до апреля 2021г

Казахстан планирует продлить запрет на импорт дизельного топлива до апреля 2021 года, сообщил министр энергетики республики Нурлан Ногаев, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.
"Мы планируем продление запрета на импорт дизельного топлива до апреля следующего года, за исключением зимнего и арктического топлива", - сказал Ногаев журналистам во время рабочей поездки в Павлодарскую область.
Он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
"Но имеются предпосылки затоваривания дизельным топливом внутреннего рынка", - добавил Ногаев.
Запрет на ввоз в Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива действовал с 14 октября по 1 ноября.
ВС Азербайджана уничтожили армянский Су-25 - Минобороны
ВС Армении подвергли минометному обстрелу приграничные районы Азербайджана
ВС Азербайджана уничтожили 22 единицы армянской военной техники - Минобороны
Глава ВОЗ ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 46 млн - университет Джонса Хопкинса
В странах Балтии суточный прирост новых заболевших COVID-19 значительно вырос к концу недели, в лидерах по-прежнему Литва
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
18 тыс. 257 новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 238 умерших - оперштаб
В Грузии за сутки 1 тыс. 852 заражения COVID-19, скончались семь человек
В лагере беженцев на греческом острове Самос произошел пожар
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank продолжает акцию по оказанию гуманитарной помощи
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение