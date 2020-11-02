Казахстан планирует продлить запрет на импорт дизтоплива до апреля 2021г

Казахстан планирует продлить запрет на импорт дизельного топлива до апреля 2021 года, сообщил министр энергетики республики Нурлан Ногаев, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

"Мы планируем продление запрета на импорт дизельного топлива до апреля следующего года, за исключением зимнего и арктического топлива", - сказал Ногаев журналистам во время рабочей поездки в Павлодарскую область.

Он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

"Но имеются предпосылки затоваривания дизельным топливом внутреннего рынка", - добавил Ногаев.

Запрет на ввоз в Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива действовал с 14 октября по 1 ноября.