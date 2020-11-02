Иранские ВВС начали учения в центральной части Ирана

Двухдневные маневры ВВС Ирана стартовали в понедельник в центральных районах страны, сообщает агентство ИРНА.

По словам представителя учений второго бригадного генерала Фархада Гударзи, цель маневров - отработать с привлечением современных технологий способы борьбы с "прокси-противниками", подконтрольными внешним силам.

В маневрах задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-29, F-5, F-14 и Chengdu J-7, которые, по словам Гударзи, прошли капитальный ремонт. Также в учениях участвуют различные типы беспилотников, развернутые в районе Исфахана.

Гударзи подчеркнул, что при этом Иран привержен задаче обеспечения региональной безопасности.