ГНС Азербайджана направит свыше 18,5 млн манатов на закупку ПО

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана направит 18 млн 510 тыс. 779,01 манатов на закупку различных систем программного обеспечения.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ГНС заключила контракт на закупку ПО, оборудования и оказание услуг по поддержке с компанией «Caspel» на сумму 12 млн 863 тыс. 835,99 манатов.
Кроме того, ГНС подписала контракт на сумму 5 млн 646 тыс. 943,02 манатов с компанией «Cybernet» на подготовку платформ и программных систем, а также их интеграцию.
А.Мамедов
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