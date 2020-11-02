В лагере беженцев на греческом острове Самос произошел пожар

Пожар произошел в понедельник рано утром в лагере беженцев на греческом острове Самос, где размещены 4,2 тыс. человек.

По данным министерства миграции Греции, сгорело 15 палаток.

Информации о пострадавших не поступало.

К тушению пожара были привлечены семь единиц техники и 21 человек.

О причине возгорания не сообщается.